Сварщику из Хабаровского края, устроившему пожар, придется оплатить тушение

В Хабаровском крае с жителя посёлка Кондон взыскали расходы за тушение ландшафтного пожара, который возник после сварочных работ. Проверку провела прокуратура Солнечного района, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По данным надзорного ведомства, в мае 2026 года мужчина занимался сваркой во время действия особого противопожарного режима. При этом он не обеспечил на объекте наличие как минимум двух огнетушителей и не очистил участок от горючих материалов.
После монтажа железных конструкций мужчина покинул место работ и не организовал наблюдение за участком в течение двух часов, как того требуют правила. В результате начался пожар, который пришлось тушить противопожарной службе.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима виновника уже привлекли к административной ответственности и назначили штраф. После этого прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с него расходы, понесённые государством при тушении огня.
Суд согласился с доводами прокурора. С ответчика взыскали 8,5 тысячи рублей за ликвидацию ландшафтного пожара, возникшего по его вине.