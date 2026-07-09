В Хабаровском УФСИН выбрали лучшего повара среди осужденных

По единогласному решению жюри победу одержали повара исправительной колонии № 1. Они приготовили не только самые разнообразные и аппетитные блюда, но и творчески подали их, изысканно оформив. А вот самыми практичными поварами признаны женщины из исправительной колонии № 12. Они из тех же продуктов в установленное время приготовили полноценный обед из трёх блюд: борщ, котлету с гарниром, салат и компот.