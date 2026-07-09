В рамках празднования 160-летия со дня образования службы тыла уголовно-исполнительной системы в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН России по Хабаровскому краю провели конкурс среди осуждённых, трудоустроенных поварами, сообщает Пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю.
«Проявив кулинарный талант и сообразительность, из самых простых продуктов конкурсанты смогли приготовить разнообразные аппетитные блюда: от узбекского плова до итальянской пиццы», — говорится в сообщении.
Основным условием конкурса было приготовление еды из обычного перечня продуктов, которые используются для повседневного меню в учреждениях УИС. Оценивались блюда по оригинальности названия, вкусовым характеристикам и рациональности использования ингредиентов. Повара также состязались между собой в быстроте и аккуратности нарезки продуктов, оформлении приготовленных блюд и их подаче.
В Хабаровском УФСИН выбрали лучшего повара среди осужденных. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском УФСИН выбрали лучшего повара среди осужденных. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском УФСИН выбрали лучшего повара среди осужденных. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском УФСИН выбрали лучшего повара среди осужденных. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю.
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Из определённого перечня продуктов конкурсанты приготовили мясные рулеты, голубцы, вареники, узбекский плов, куриные отбивные и даже пиццу, а также борщи, салаты, различные десерты и запеканки.
По единогласному решению жюри победу одержали повара исправительной колонии № 1. Они приготовили не только самые разнообразные и аппетитные блюда, но и творчески подали их, изысканно оформив. А вот самыми практичными поварами признаны женщины из исправительной колонии № 12. Они из тех же продуктов в установленное время приготовили полноценный обед из трёх блюд: борщ, котлету с гарниром, салат и компот.