Волгоградские гребцы отличились на 200 метрах в Саратове

Не менее ярко проявили себя и юноши до 17 лет в классе С‑1. Даниил Романов финишировал вторым и стал обладателем серебряной награды — его рывок на заключительных метрах дистанции судьи и тренеры отметили как один из самых техничных в заезде. Бронзовую медаль в плотной борьбе добыл Александр Авдошин: на финише отрыв от соперников составлял буквально несколько сантиметров, и именно воля к победе позволила ему удержать позицию.