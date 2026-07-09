В Красноярске смотрят кино под открытым небом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 июля, в День семьи, любви и верности, Красноярск подготовил для жителей насыщенную праздничную программу. Кульминацией вечера стали два бесплатных кинопоказа под открытым небом.
В 20:00 на площадке Краевого Дворца молодёжи на ул. Павлова, 21 прошел показ художественного фильма «Папа может» (2025 год, 6+). Эта тёплая семейная комедия рассказывает о том, что бывает, когда отец впервые остаётся один с детьми. Двадцать лет семейной идиллии рушатся после того, как Виктор (Александр Ревва) называет заботы жены по дому «нехитрыми» — и супруга в ответ объявляет забастовку и улетает на Мальдивы. Зрители просмотрели фильм под звёздным небом.
Также в 21:30 в Театральном дворике ТЮЗа прошел бесшумный показ мультфильма «Царевна-лягушка» от проекта «Мама, я в кино!». Особенность формата в том, что звук транслировался в индивидуальные беспроводные наушники для каждого зрителя. Перед показом, в 19:30, гостей ждала квиз-вечеринка «Код на искусство».
6+