В Красноярске смотрят кино под открытым небом

В 20:00 на площадке Краевого Дворца молодёжи на ул. Павлова, 21 прошел показ художественного фильма «Папа может» (2025 год, 6+). Эта тёплая семейная комедия рассказывает о том, что бывает, когда отец впервые остаётся один с детьми. Двадцать лет семейной идиллии рушатся после того, как Виктор (Александр Ревва) называет заботы жены по дому «нехитрыми» — и супруга в ответ объявляет забастовку и улетает на Мальдивы. Зрители просмотрели фильм под звёздным небом.