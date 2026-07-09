Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Управляйка» заплатит за упавшую с крыши на девочку часть водосточной трубы в Биробиджане

9 марта 2026 года у дома на Пионерской улице в Биробиджане на девочку 2019 года рождения упала часть водосточной трубы с наледью, оторвавшаяся от конструкции. В результате произошедшего ребенок получил гематому и ушиб голени. Прокуратура помогла взыскать компенсацию морального вреда с управляющей компании. Суд требования удовлетворил и обязал УК выплатить 40 тысяч рублей пострадавшей.

9 марта 2026 года у дома на Пионерской улице в Биробиджане на девочку 2019 года рождения упала часть водосточной трубы с наледью, оторвавшаяся от конструкции. В результате произошедшего ребенок получил гематому и ушиб голени. Прокуратура помогла взыскать компенсацию морального вреда с управляющей компании. Суд требования удовлетворил и обязал УК выплатить 40 тысяч рублей пострадавшей.