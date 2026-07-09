«Управляйка» заплатит за упавшую с крыши на девочку часть водосточной трубы в Биробиджане

9 марта 2026 года у дома на Пионерской улице в Биробиджане на девочку 2019 года рождения упала часть водосточной трубы с наледью, оторвавшаяся от конструкции. В результате произошедшего ребенок получил гематому и ушиб голени. Прокуратура помогла взыскать компенсацию морального вреда с управляющей компании. Суд требования удовлетворил и обязал УК выплатить 40 тысяч рублей пострадавшей.