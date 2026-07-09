Выжившая в авиакатастрофе в Иркутске общается с мамой спасшего ее бортпроводника

Бортпроводник Андрей Дьяконов открыл аварийный люк и спас тридцать человек, но сам погиб, от него остались только часы. Татьяна выжила, прыгнув с шестиметровой высоты. После катастрофы она год провела в больницах, перенесла четыре операции, но смогла вернуться к полетам и проработала бортпроводником до 2022 года.