Выжившая в авиакатастрофе в Иркутске общается с мамой спасшего ее бортпроводника

Ровно двадцать лет назад, 9 июля 2006 года, произошла страшная авиакатастрофа. Пассажирский Airbus А-310, выполнявший рейс Москва — Иркутск, при посадке выкатился за пределы взлетной полосы, врезался в гаражи и загорелся. Из 203 человек, находившихся на борту, выжили только 78…
Среди тех, кому удалось спастись, была стюардесса Татьяна Егорова. В тот день она оказалась на рейсе случайно, заменив коллегу. При ударе ее сбило с ног и засыпало контейнерами, а когда по салону повалил дым, она поняла, что случилось непоправимое.
Бортпроводник Андрей Дьяконов открыл аварийный люк и спас тридцать человек, но сам погиб, от него остались только часы. Татьяна выжила, прыгнув с шестиметровой высоты. После катастрофы она год провела в больницах, перенесла четыре операции, но смогла вернуться к полетам и проработала бортпроводником до 2022 года.
Сейчас ей 49 лет, она замужем, воспитывает двоих детей. Все эти годы Татьяна поддерживает связь с мамой Андрея Дьяконова, вместе они навещают его могилу в день рождения и в годовщину трагедии.