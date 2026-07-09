Калининградская компания выплатила 955 тысяч рублей пострадавшему в ДТП

В Калининграде организация-должник выплатила автомобилисту материальный ущерб, причиненный в результате ДТП. Сумма составила 955 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.
Известно, что водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота». Повреждения были существенные, но страхового возмещения 400 тысяч рублей не хватило на восстановление авто. Тогда владелец и обратился в суд, чтобы оплатить ремонт и получить компенсацию.
Чтобы побудить должника к погашению задолженности, сотрудники службы арестовали счета фирмы, наложили ограничения на ее грузовики и легковушки.
Меры подействовали, вся сумма долга поступила на счет.
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