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Алиханов назвал одно из условий сохранения здоровья и долголетия населения

Алиханов: доступность лекарств является одним из условий долголетия населения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Доступность современных лекарств и медицинских изделий является одним из ключевых условий сохранения здоровья и долголетия населения, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

«Доступность современных лекарственных препаратов, медицинских изделий, технологий ранней диагностики, различного оборудования, цифровых сервисов — одно из ключевых условий сохранения здоровья и долголетия населения», — сказал министр в ходе II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Алиханов отметил, что в условиях технологической гонки в России и суверенизации систем здравоохранения отечественная промышленность должна обеспечить граждан современными решениями профилактики, диагностики, лечения и поддержания качества жизни.

Ранее замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева рассказала РИА Новости, что российская фармацевтическая отрасль уже является одним из мировых лидеров. Доля российских лекарств на внутреннем рынке сегодня уже превысила 67% в натуральном выражении, а в госзакупках — 88%.

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