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В Калининграде завели дело на водителя, сбившего двух пешеходов на «зебре»

Следователи ОМВД по Ленинградскому району Калининграда возбудили уголовное дело в.

Источник: KaliningradToday

отношении 58-летнего водителя. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем тяжкий вред здоровью человека.

ДТП произошло 26 декабря 2025 года на Правой набережной. Водитель Toyota сбил двух мужчин, переходивших дорогу по пешеходному переходу. 64-летний пешеход был госпитализирован с тяжёлыми травмами, 49-летний отделался ушибами.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что травмы 64-летнего мужчины квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Водителю грозит до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

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