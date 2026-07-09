В Красноярском крае погорельцам передадут в собственность 130 домов

В ходе заседания комитета по строительству и ЖКХ Законодательного собрания края депутаты поддержали законопроект, позволяющий пострадавшим от пожаров 2015 и 2017 годов бесплатно оформить предоставленное им жилье. В Канске, Абане, Новосёлово и ряде других муниципалитетов насчитывается 130 жилых помещений. В настоящее время граждане их занимают на условиях коммерческого найма. Согласно предложенной инициативе, эти объекты будут переданы из собственности края в муниципальную. Затем в зависимости от правового статуса утраченного ранее жилья, квартиры безвозмездно передадут людям в собственность или оформят с ними договор социального найма. Сегодня, 9 июля, документ в первом чтении рассмотрели в ходе работы сессии. Читайте также: Стала известна дата заключительной сессии IV созыва Заксобрания Красноярского края.