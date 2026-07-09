В Волгоградской области выпустили альбом реконструкций городов

Презентация альбома «Царицын, Сталинград, Волгоград. Исторические реконструкции в живописи и графике» состоялась для аттестованных экскурсоводов Волгоградской области. Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в центре развития туризма и международного сотрудничества региона.
Центральным событием презентации стала встреча с волгоградским художником Михаилом Чаловым — автором работ, которые легли в основу издания. В ходе диалога экскурсоводы узнали об особенностях жанра исторической реконструкции, а также о художественных приемах и сюжетах, представленных в альбоме.
Участники встречи детально обсудили, как можно использовать материалы альбома в экскурсионной практике. Специалисты наметили варианты интеграции визуальных реконструкций в городские маршруты — это позволит сделать рассказ экскурсовода более наглядным и запоминающимся для туристов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.