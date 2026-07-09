В Нижегородской области СКР впервые превысил среднероссийский показатель

В Нижегородской области зафиксирован заметный демографический прогресс: суммарный коэффициент рождаемости (СКР) достиг 1,357 — впервые с 1990 года он оказался выше среднероссийского уровня (1,352). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
За период с июня 2025 года показатель вырос почти на 8%, что позволило региону занять лидирующую позицию в стране по динамике прироста СКР за год. Для сравнения: в Приволжском федеральном округе значение коэффициента составляет 1,295.
Положительная динамика — прямое следствие реализации регионального проекта «ОСНОВА». Запуск дополнительных мер поддержки семей дал ощутимый эффект: тренд на снижение рождаемости удалось не просто замедлить, а развернуть в сторону роста. Достигнутый результат — итог слаженной работы: федеральные механизмы здесь эффективно дополняются локальными инициативами.
Совместно с правительством Нижегородской области и при экспертной поддержке Института демографического развития продолжается системная работа: перечень мер поддержки расширяется, действующие решения регулярно актуализируются, а ключевые препятствия, с которыми сталкиваются семьи при планировании детей, устраняются точечно и оперативно.
Ранее более 5 тысяч семей улучшили жилье по маткапиталу в Нижегородской области.