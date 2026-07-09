«РВК-Воронеж» заменил поврежденный участок коллектора на Московском проспекте

Коммунальная авария у памятника Славы в Воронеже произошла четыре дня назад — 5 июля. В связи с проведением земляных работ движение автомобилей на участке Московского проспекта — от улицы Беговой до улицы Хользунова — в направлении памятника Славы закрыто по всем трем полосам. Ограничен и въезд на кольцо с улицы Хользунова при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. Также скорректирована работа общественного транспорта: остановлены троллейбусы, автобусы направлены в объезд участка по улицам Беговой, Шишкова и Хользунова.