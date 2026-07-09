В Дзержинске идут работы по модернизации бассейна «Заря»

Глава Дзержинска Михаил Клинков поделился в своих социальных сетях ходом ремонтных работ в бассейне «Заря»:
Ремонтные работы по обновлению инженерных систем, модернизации помещений и созданию безбарьерной среды идут в бассейне «Заря».
В женской раздевалке и душевой полностью демонтированы устаревшие стяжка, гидроизоляция и система вентиляции. Обустроена новая, современная система водоотведения, которая предполагает 21 индивидуальный трап вместо прежних трех общих. Полы будут покрыты противоскользящим керамогранитом.
Для создания доступной среды все дверные проемы расширены для беспрепятственного проезда маломобильных граждан. Предусмотрен просторный санузел, оборудованный поручнями и отдельным входом.
«Сердце» бассейна — машинное отделение — также получило вторую жизнь. Полностью восстановлена система фильтрации.
Масштабное обновление спортивного комплекса «Заря» идет планомерно. В прошлом году было обновлено покрытие чаши большого бассейна и частично заменена система фильтрации в малом. Осенью завершился ремонт мужского блока и раздевалки, где были отлиты новые бетонные перекрытия.
В настоящее время бассейн «Заря» посещают более 500 человек, часть из которых занимается адаптивным спортом. Ремонтные работы в бассейне обеспечат комфортные и безопасные условия для занятий спортом дзержинцев. Финансирование работ осуществляется из средств муниципального бюджета.