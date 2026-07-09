В Дзержинске идут работы по модернизации бассейна «Заря»

В настоящее время бассейн «Заря» посещают более 500 человек, часть из которых занимается адаптивным спортом. Ремонтные работы в бассейне обеспечат комфортные и безопасные условия для занятий спортом дзержинцев. Финансирование работ осуществляется из средств муниципального бюджета.