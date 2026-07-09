Калининградская строительная фирма выплатила почти миллион рублей за ДТП с «КамАЗом»

Как отметили в ведомстве, авария произошла по вине водителя «КамАЗа», который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota. Страховой выплаты в размере 400 тысяч рублей не хватило, чтобы полностью восстановить машину, поэтому её владелец обратился в суд.