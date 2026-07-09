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Пермячка заплатит штраф за то, что обозвала соседку «кикиморой болотной»

Семейная пара садоводов потребовала через суд 300 тысяч рублей компенсации.

Пермячка заплатит штраф за то, что обозвала соседку по даче «кикиморой болотной» в общем чате, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Соседские отношения между пострадавшими и их соседкой длились много лет и всегда были напряжёнными. В суде садоводы рассказали, что женщина обвиняла их в краже электроэнергии, воровстве бетонной крошки с общего дорожного полотна для своего участка и в умышленной порче её забора, бани и насаждений. Кроме того, она позволяла себе оскорбления — от «кикиморы болотной» до нецензурной брани.

Семейная пара садоводов потребовала через суд 300 тысяч рублей компенсации морального вреда от соседки, однако она настаивала, что её слова были реакцией на провокации и относятся к бытовым оборотам, а не к конкретным людям.

Чтобы разобраться в ситуации, суд назначил судебно-лингвистическую экспертизу. Специалисты пришли к выводу: большинство фраз негативной информации в виде утверждения о факте не содержат. Однако некоторые высказывания эксперты признали унизительной оценкой личности. Суд отклонил доводы женщины о том, что фразы были адресованы неопределённому кругу лиц — из переписки видно, что они направлены конкретно против соседки-садовода.

С учётом характера нарушений, требований разумности и справедливости суд взыскал с ответчицы 10 тысяч рублей компенсации. Решение пока не вступило в законную силу.