Пермячка заплатит штраф за то, что обозвала соседку «кикиморой болотной»

Соседские отношения между пострадавшими и их соседкой длились много лет и всегда были напряжёнными. В суде садоводы рассказали, что женщина обвиняла их в краже электроэнергии, воровстве бетонной крошки с общего дорожного полотна для своего участка и в умышленной порче её забора, бани и насаждений. Кроме того, она позволяла себе оскорбления — от «кикиморы болотной» до нецензурной брани.