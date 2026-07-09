Пермячка заплатит штраф за то, что обозвала соседку «кикиморой болотной»

Пермячка заплатит штраф за то, что обозвала соседку по даче «кикиморой болотной» в общем чате, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Соседские отношения между пострадавшими и их соседкой длились много лет и всегда были напряжёнными. В суде садоводы рассказали, что женщина обвиняла их в краже электроэнергии, воровстве бетонной крошки с общего дорожного полотна для своего участка и в умышленной порче её забора, бани и насаждений. Кроме того, она позволяла себе оскорбления — от «кикиморы болотной» до нецензурной брани.
Семейная пара садоводов потребовала через суд 300 тысяч рублей компенсации морального вреда от соседки, однако она настаивала, что её слова были реакцией на провокации и относятся к бытовым оборотам, а не к конкретным людям.
Чтобы разобраться в ситуации, суд назначил судебно-лингвистическую экспертизу. Специалисты пришли к выводу: большинство фраз негативной информации в виде утверждения о факте не содержат. Однако некоторые высказывания эксперты признали унизительной оценкой личности. Суд отклонил доводы женщины о том, что фразы были адресованы неопределённому кругу лиц — из переписки видно, что они направлены конкретно против соседки-садовода.
С учётом характера нарушений, требований разумности и справедливости суд взыскал с ответчицы 10 тысяч рублей компенсации. Решение пока не вступило в законную силу.