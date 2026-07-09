Губернатор Красноярского края поблагодарил депутатов за пять лет работы

Кроме того, за последние три года краевой парламент поддержал ряд важных инициатив губернатора. Так, с 1 января 2025 года ежегодная выплата для детей-школьников из многодетных семей увеличена более чем в четыре раза и теперь составляет от 13 до 18 тысяч рублей на каждого ребенка. С начала прошлого года начали действовать дополнительные региональные меры поддержки семей: земельный сертификат для многодетных, стоящих в очереди на участок более 10 лет, а также краевой маткапитал в размере 100 тысяч рублей для мам, родивших первенца до 23 лет.