Губернатор Красноярского края поблагодарил депутатов за пять лет работы

Сегодня, 9 июля, на заключительном заседании сессии Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва губернатор поблагодарил депутатов за плодотворную совместную работу на благо региона.
Михаил Котюков подчеркнул, что последние пять лет выдались для депутатского корпуса особенно непростыми: сначала в условиях пандемии коронавируса пришлось перестраивать работу и поддерживать сферу здравоохранения, затем — оперативно выстраивать систему помощи участникам СВО, их семьям и ветеранам. Параллельно парламентарии решали не менее важные задачи — помогали ключевым отраслям экономики края справляться с санкционным давлением.
«Перед лицом внешних угроз мы проявили главное — сплоченность. В моменты, требовавшие принципиальных решений, депутаты всех фракций умели отложить политические разногласия ради общих ценностей и интересов жителей Красноярского края. Краевой парламент продемонстрировал по-настоящему государственный подход к своей работе», — заявил глава региона.
Особо губернатор отметил сплоченную позицию депутатов в распределении бюджетных ресурсов — теперь работа над бюджетом начинается не осенью, а весной, что позволяет всесторонне разобрать все направления и приступить к реализации задач как можно раньше.
Кроме того, за последние три года краевой парламент поддержал ряд важных инициатив губернатора. Так, с 1 января 2025 года ежегодная выплата для детей-школьников из многодетных семей увеличена более чем в четыре раза и теперь составляет от 13 до 18 тысяч рублей на каждого ребенка. С начала прошлого года начали действовать дополнительные региональные меры поддержки семей: земельный сертификат для многодетных, стоящих в очереди на участок более 10 лет, а также краевой маткапитал в размере 100 тысяч рублей для мам, родивших первенца до 23 лет.
Напомним, четвертый созыв Законодательного Собрания Красноярского края был избран в сентябре 2021 года, срок полномочий депутатов — пять лет — истекает в этом 2026 году.