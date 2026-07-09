Сбежавшую выдру Кэди-Федора нашли под Красноярском

Ручную выдру по кличке Кэди-Федор, сбежавшую от владельцев пару дней назад, нашли. Об этом рассказала основательница «Центра охраны дикой природы “Инстинкт” Любовь Томирис.
Волонтер опубликовала видео, на котором зверек лежит на ее коленях. По словам Томирис, Кэди-Федор похудел и получил ранение. Подробностями основательница центра пообещала поделиться позже.
Напомним, о побеге выдры стало известно 6 июля. Неизвестные разбили окно в доме волонтеров в селе Пятково. Несмотря на решетки, Кэди-Федор ускользнул. За выдру объявили вознаграждение в размере 60 тыс. рублей.