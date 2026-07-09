Калининградцы проводят благотворительные мастер-классы по лепке мисок с отпечатками лап собак

Фото: Татьяна Ларионова.
Калининградцы Максим и Татьяны Ларионовы проводят благотворительные мастер-классы (6+), куда можно прийти со своей собакой, сделать отпечаток ее лапы на керамике и слепить миску с ее «автографом». Часть средств семья переводит в приют «Славянское». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказала Татьяна Ларионова.
По словам Татьяны, подобного формата проведения мастер-классов в Калининграде больше нет. «Это живой, тактильный способ сохранить момент и одновременно помочь бездомышам [в приюте], — рассказала она. — Это выглядит очень трогательно: собака с любопытством тычет носом в глину, хозяева смеются, а потом получается вещь, которая останется на годы».
Мастер-классы проходят в студии графического дизайна и иллюстрации в Калининграде на ул. Пугачева, 16. Ближайшее мероприятие состоится 11 июля в 12:00. Узнать подробности можно в группе семьи Ларионовых «ВКонтакте».