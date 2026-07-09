Калининградцы проводят благотворительные мастер-классы по лепке мисок с отпечатками лап собак

По словам Татьяны, подобного формата проведения мастер-классов в Калининграде больше нет. «Это живой, тактильный способ сохранить момент и одновременно помочь бездомышам [в приюте], — рассказала она. — Это выглядит очень трогательно: собака с любопытством тычет носом в глину, хозяева смеются, а потом получается вещь, которая останется на годы».