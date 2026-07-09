На фасаде Дзержинского перинатального центра появился уникальный мурал

Глава Дзержинска Михаил Клинков рассказал в своих соцсетях, что в День семьи, любви и верности на фасаде Дзержинского перинатального центра появился арт-объект. Дзержинск стал одним из трех городов России, где 8 июля в рамках проекта «Счастье — это…» открыли уникальные муралы, посвященные самым важным жизненным ценностям — рождению детей и любви.
В торжественном мероприятии приняли участие и.о. министра образования Нижегородской области Михаил Пучков, Герой Труда России, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Юлия Гаревская, первый заместитель главы города Глеб Андреев, председатель городской Думы Виктория Николаева.
Михаил Пучков, и. о. министра образования Нижегородской области отметил, что с точки зрения сферы образования такие инициативы имеют колоссальное воспитательное значение. Принципиально важно, чтобы дети с самых ранних лет впитывали ценности крепкой семьи, уважения к родителям и заботы о близких не только из учебников по «Разговорам о важном», но и через окружающую их среду.
Символично, что местом для создания мурала стал перинатальный центр — дом, где начинается новая жизнь и где семьи обретают свое главное счастье.
«Замечательное событие произошло сегодня в любимом мной Дзержинске. Открыт замечательный мурал в честь самых важных российских ценностей — верной любви, крепкой семьи и рождения детей. И неслучайно он украсил стены перинатального центра — одного из лучших перинатальных центров России, где замечательные профессионалы помогают появлению на свет тысяч малышей, делая счастливыми их родителей. Спасибо организаторам за эту идею, а дзержинским медикам — за их высочайший профессионализм, благодаря которому множество нижегородских семей обрели счастье», — прокомментировала Герой Труда России, депутат Законодательного Собрания, главный врач клинической больницы № 29 Юлия Гаревская. Проект «Счастье — это…» зародился в Екатеринбурге и сегодня объединяет более 20 городов России, превращая городскую среду в пространство для вдохновения. Мурал на проспекте Циолковского стал подарком для всех горожан.
«Спасибо губернатору Глебу Сергеевичу Никитину и правительству региона за огромное внимание к укреплению института семьи. Наш Дзержинский перинатальный центр — это безусловная гордость не только города, но и всего региона. Слава о профессионализме и компетентности наших специалистов уже давно вышла далеко за пределы Нижегородской области. И мы гордимся ими!», — подчеркнул первый заместитель главы города Глеб Андреев.
Национальный проект «Семья», в рамках которого прошло сегодняшнее мероприятие — это масштабная государственная программа, цель которой — создать условия для роста рождаемости и повысить качество жизни российских семей, особенно многодетных.