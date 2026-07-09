На фасаде Дзержинского перинатального центра появился уникальный мурал

«Замечательное событие произошло сегодня в любимом мной Дзержинске. Открыт замечательный мурал в честь самых важных российских ценностей — верной любви, крепкой семьи и рождения детей. И неслучайно он украсил стены перинатального центра — одного из лучших перинатальных центров России, где замечательные профессионалы помогают появлению на свет тысяч малышей, делая счастливыми их родителей. Спасибо организаторам за эту идею, а дзержинским медикам — за их высочайший профессионализм, благодаря которому множество нижегородских семей обрели счастье», — прокомментировала Герой Труда России, депутат Законодательного Собрания, главный врач клинической больницы № 29 Юлия Гаревская. Проект «Счастье — это…» зародился в Екатеринбурге и сегодня объединяет более 20 городов России, превращая городскую среду в пространство для вдохновения. Мурал на проспекте Циолковского стал подарком для всех горожан.