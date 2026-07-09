Движение транспорта от Тенистой аллеи в сторону проспекта Победы закрывают

С 15 июля временно закрывается движение транспорта на участке от Тенистой аллеи в сторону проспекта Победы — для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает мининфраструктуры Калининградской области.
«О завершении работ и открытии движения сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.
Продолжается строительство участка Северного обхода Калининграда, который соединит две транспортные развязки: на Советском проспекте и в районе проспекта Победы.
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