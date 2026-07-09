Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела 9 июля, ночью и в первой половине дня 10 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15−20 м/с. В ГУП РК “Крымэнерго” действует режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.
В Минтопэнерго напомнили, что при нарушении электроснабжения информацию необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии «Крымэнерго»: 8−800−506−00−12 — с мобильного, 0−800−506−00−12 — со стационарного.
Ранее сообщалось, что в четверг на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и сильным ветром, днем посвежеет до +17…28 градусов.