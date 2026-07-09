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Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в Минтопэнерго Крыма.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 89% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела 9 июля, ночью и в первой половине дня 10 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15−20 м/с. В ГУП РК “Крымэнерго” действует режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

В Минтопэнерго напомнили, что при нарушении электроснабжения информацию необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии «Крымэнерго»: 8−800−506−00−12 — с мобильного, 0−800−506−00−12 — со стационарного.

Ранее сообщалось, что в четверг на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и сильным ветром, днем посвежеет до +17…28 градусов.

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