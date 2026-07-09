В Петербурге начался ремонт на Петергофском шоссе

В Красносельском районе Петербурга начался ремонт семикилометрового участка Петергофского шоссе. Об этом сообщает городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Всего на магистрали планируется уложить около 100 тысяч квадратных метров нового покрытия. Сейчас специалисты завершают фрезерование изношенного асфальта. А параллельно приступили к укладке нового асфальтобетона. Следующими этапами ремонта планируются нанесение разметки термопластичными материалами и восстановление нарушенного благоустройства.
Кроме того, на трамвайных путях в межрельсовом пространстве на пересечении магистрали с проспектом Стачек и с Санкт-Петербургским шоссе будет уложена литая асфальтобетонная смесь.