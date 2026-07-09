3,8 млн рублей потеряла жительница Балахнинского округа на фальшивых инвестициях

По предварительным данным, пенсионерка увидела в интернете объявление о заработке на бирже и оставила заявку. После этого с ней связались неизвестные, представившиеся специалистами по инвестициям. По их указанию женщина установила специальное приложение и сначала перевела 40 тысяч рублей, а затем еще 727 тысяч рублей якобы на брокерский счет.