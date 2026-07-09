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Пьяный красноярец без прав сел на мощный электровелосипед и получил 10 суток ареста

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе Красноярска инспекторы ДПС остановили 42-летнего мужчину на мощном электровелосипеде.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе Красноярска инспекторы ДПС остановили 42-летнего мужчину на мощном электровелосипеде.

Проверка показала, что водитель был пьян и не имел водительского удостоверения.

По данным полка ДПС Госавтоинспекции, мужчину заметили на улице Лесопильщиков. Он ехал неуверенно, а после остановки полицейские почувствовали запах алкоголя. Алкотестер показал 1,721 мг/л.

Во время проверки выяснилось, что мощность двигателя электровелосипеда превышает 250 Вт. Такой транспорт относится к категории мопедов, поэтому для управления нужны права.

Суд назначил красноярцу 10 суток административного ареста. Электровелосипед отправили на спецстоянку.