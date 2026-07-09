В Волгограде стартовал ночной ремонт дороги на 7-й Гвардейской

В то же время на втором участке дороги — от проспекта Ленина до улицы Пархоменко — стартовали работы по фрезерованию старого дорожного покрытия. Дорожники снимают старый, отслуживший слой асфальта и готовят полотно к укладке нового. Так как этот участок характеризуется оживленным трафиком, то было принято решение проводить ремонт в ночное время суток, чтобы не создавать проблем в движении и на без того оживленной магистрали.