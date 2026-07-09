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Сибирский блогер просит спасти умирающую от рака родственницу

Девушка утверждает, что семье отказывают в госпитализации и оказании паллиативной помощи.

Кузбасский блогер Настя Созоник просит оказать медицинскую помощь жене своего брата с прогрессирующим онкологическим заболеванием. Об этом сообщает VSE42.RU.

У пациентки диагностировали рак шейки матки третьей стадии. По словам блогера, болезнь стремительно развивается: метастазы распространяются по организму, у родственницы начался сильный отек, который мог затронуть мозг, и появились галлюцинации.

Девушка утверждает, что семье отказывают в госпитализации и оказании паллиативной помощи даже в частных медицинских учреждениях города. Прибывающие на вызовы бригады скорой помощи также не забирают пациентку в стационар.

«Скорая разводит руками, а человек просто дома с кислородными баллонами медленно, или уже не медленно, просто умирает», — рассказала Настя Созоник.

В настоящее время близкие женщины публично просят о помощи и продолжают искать врачей.