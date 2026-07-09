В Камышлове Свердловской области прошел фестиваль силовых видов спорта

Международный фестиваль силовых видов спорта «Сила в единстве!» состоялся 27 июня в городе Камышлове Свердловской области по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа.
Центральным событием мероприятия стал межрегиональный турнир по армрестлингу, где за звание сильнейших боролись лучшие спортсмены со всей России. Помимо соревнований, гостей ждало захватывающее силовое шоу от Максима Осипова из Казахстана, а также выступления других приглашенных атлетов. Кроме того, камышловский стронгмен Никита Рыбаков установил новый рекорд России в тяге трэп-грифа на досках Садху.
Почетными гостями стали боец смешанных единоборств Алексей Олейник, обладатель титула «Сильнейший человек планеты» Михаил Шивляков, семикратный чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин и российский актер Владислав Демин. Также мероприятие посетили профессиональный стронгмен Валерий Остапенко и глава АНО «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.