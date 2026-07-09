В Камышлове Свердловской области прошел фестиваль силовых видов спорта

Центральным событием мероприятия стал межрегиональный турнир по армрестлингу, где за звание сильнейших боролись лучшие спортсмены со всей России. Помимо соревнований, гостей ждало захватывающее силовое шоу от Максима Осипова из Казахстана, а также выступления других приглашенных атлетов. Кроме того, камышловский стронгмен Никита Рыбаков установил новый рекорд России в тяге трэп-грифа на досках Садху.