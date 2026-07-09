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Нижегородцев предупредили об изменениях в работе «Почты России»

Основная часть нововведений вступит в силу с сентября.

Источник: Живем в Нижнем

Отделения «Почты России» в Нижегородской области и других субъектах страны будут работать по усовершенствованным правилам. Соответствующая информация появилась на сайте Госдумы.

В частности, для организаций федеральной почтовой связи предусмотрена возможность принимать электронные платежи без взимания вознаграждения кредитными организациями.

Нововведения также касаются цифровизации системы: квитанции за жилое помещение и ЖКУ начнут поступать нижегородцам на портал «Госуслуги». Кроме того, организациям федеральной почтовой связи разрешили размещать рекламу на платежках.

Среди других аспектов — создание цифровых почтовых ящиков для юридических и физических лиц: это позволит направлять им важные сообщения. Кроме того, предусмотрена оптимизация графиков работы отделений.

Закон вступит в силу с 1 сентября, за исключением отдельных положений.

Ранее мы рассказывали о том, какие правила начали работать на нижегородских заправках с 9 июля.

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