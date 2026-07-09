Нижегородцев предупредили об изменениях в работе «Почты России»

Отделения «Почты России» в Нижегородской области и других субъектах страны будут работать по усовершенствованным правилам. Соответствующая информация появилась на сайте Госдумы.
В частности, для организаций федеральной почтовой связи предусмотрена возможность принимать электронные платежи без взимания вознаграждения кредитными организациями.
Нововведения также касаются цифровизации системы: квитанции за жилое помещение и ЖКУ начнут поступать нижегородцам на портал «Госуслуги». Кроме того, организациям федеральной почтовой связи разрешили размещать рекламу на платежках.
Среди других аспектов — создание цифровых почтовых ящиков для юридических и физических лиц: это позволит направлять им важные сообщения. Кроме того, предусмотрена оптимизация графиков работы отделений.
Закон вступит в силу с 1 сентября, за исключением отдельных положений.
Ранее мы рассказывали о том, какие правила начали работать на нижегородских заправках с 9 июля.