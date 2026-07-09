Свыше 600 тысяч жителей Хабаровского края могут пройти диспансеризацию в этом году

Из них более 315 тысяч уже воспользовались возможностью бесплатно проверить свое здоровье с начала года. В том числе почти 85 тысяч проверили свое репродуктивное здоровье. Проходить обследование здоровья людям в возрасте от 18 до 39 лет рекомендуется раз в три года, от 40 лет и старше — раз в год. Пройти диспансеризацию по полису ОМС можно в любом из четырех Центров здоровья: два из них находятся в Хабаровске и два в Комсомольске-на-Амуре. К слову, в один из комсомольских Центров здоровья, расположенный в местной больнице имени Шевчука, в этом году поступит современное оборудование: 13 единиц техники уже пришло, и еще три единицы поступят в ближайшее время. В отдаленные районы краевые власти отправляют мобильные медицинские бригады, работающие на автопоезде «Здоровье» и на теплоходе «Здоровье».