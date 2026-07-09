Челябинск представил проекты благоустройства и экологии в Москве

Проекты Челябинска в сфере экологии и благоустройства представлены со 2 по 31 июля в Москве в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городской администрации.
Челябинск представил два знаковых объекта городского хозяйства — архитектурную подсветку набережной реки Миасс и рекультивированную городскую свалку. Архитектурная подсветка набережной признана одной из визитных карточек города. Единая лента из более чем 1800 светильников протянулась почти на 2 км по обоим берегам реки — от моста на Свердловском проспекте до Арт-сквера.
В сфере переработки отходов Челябинск презентует инновационную площадку, работающую по принципу замкнутого цикла «Отходы — Энергия — Продукция для города». За один сезон тепличный комплекс производит свыше 100 тыс. саженцев 15 видов растений, а очищенная техническая вода используется для полива. На предприятии созданы высокотехнологичные рабочие места, а сама территория служит центром экологического просвещения.
«Такими инфраструктурными проектами мы постепенно меняем философию нашего города. Еще недавно сложно было представить, что территория многолетнего экологического ущерба станет источником энергии и подарит Челябинску тысячи цветущих растений, а река будет яркой световой артерией. Но главная ценность таких преобразований раскрывается, когда сами горожане становятся их соавторами и хранителями», — подчеркнул глава Челябинска Алексей Лошкин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.