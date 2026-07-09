Челябинск представил проекты благоустройства и экологии в Москве

Челябинск представил два знаковых объекта городского хозяйства — архитектурную подсветку набережной реки Миасс и рекультивированную городскую свалку. Архитектурная подсветка набережной признана одной из визитных карточек города. Единая лента из более чем 1800 светильников протянулась почти на 2 км по обоим берегам реки — от моста на Свердловском проспекте до Арт-сквера.