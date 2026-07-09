Афиша Калининграда: День рыбака, велофестиваль, «Симфония ветра»

Выходные в Калининградской области будут насыщены праздниками, концертами и фестивалями. В регионе отметят Дни городов Полесска, Светлого и Пионерского, в Светлогорске откроется фестиваль искусств «Симфония ветра», а в Калининграде пройдут «Велодень», фестиваль фотографических сообществ в «Воротах» и закрытие выставки одной картины в Кафедральном соборе. Кроме того, жителей и гостей области ждут рок-концерты, органная музыка и другие культурные события. О самых интересных мероприятиях предстоящих выходных — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».
10 июля.
В баре «Бастион» в пятницу предлагают «поностальгировать и знатно повеселиться под неповторимые вайбы» восьмидесятых, девяностых и нулевых (16+). Трибьют-концерт даст группа New Version. Начало — в 21:00.
Клубный фестиваль калининградской музыки проведет «Склад» (16+). На сцене появятся коллективы «Взлёт», «ДругиЕноты», «Двенадцать Шагов», Balmi Boy, «Лемминги». Старт — в 18:00.
Провести вечер «в атмосфере живого джаза, летнего настроения и приятных встреч» предлагают в клубе «Лондон» (18+). Джазовые мелодии и импровизации исполнит группа «Акцент». Концерт начнётся в 21:00.
В «Янтарь-холле» в рамках открытия фестиваля «Симфония ветра» на летней сцене выступит Калининградский симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана (6+). «Это будет незабываемый праздник музыки, гармонии и вдохновения!» — обещают организаторы. Начало — в 15:00. В 21:30, здесь же, появится группа «Rock N Roll City», которая представит современные и классические хиты российской и зарубежной эстрады (12+).
В арт-резиденции «Дом молодёжи» состоится показ фильма «Переселенцы. История первых» (2021 год, режиссёры — Е. Морозов и Е. Спиваков) и творческая встреча с Эммой Басовой (12+). «Название фильма говорит само за себя. История первых — это история тех, кто прибыл на разорённые войной земли Восточной Пруссии с разорённых войной краёв и областей Советского Союза. Новая жизнь, новый быт, чужая архитектура, непонятная инфраструктура, непривычное земледелие, разруха, голод и оставшиеся чужие люди — немцы», — говорится в анонсе. Мероприятие начнётся в 19:00, необходима регистрация.
В Зеленоградске на площади «Роза ветров» пройдёт праздничная концертная программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности (6+). На сцене выступит Государственный академический Волжский русский народный хор имени Петра Милославова. Вход свободный, начало — в 17:00.
В Пионерском с 10 по 12 июля пройдут мероприятия, посвященные Дню города и Дню рыбака. Праздничная программа стартует вечером 10 июля на площадке «Овраг» у спуска с улицы Флотской. В 18:00 здесь начнется развлекательная программа для всей семьи (0+), а в 21:30 зрителям покажут шоу-спектакль под открытым небом «Окаменевшая любовь» (6+). Основные мероприятия пройдут 11 июля в городском парке на улице Парковой (0+). В течение дня на главной сцене выступят творческие коллективы и артисты из Калининградской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Завершится праздник 12 июля спортивными мероприятиями на пляже на улице Портовой (6+). Подробнее — по ссылке.
11 июля.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню рыбака, пройдут 11 июля и в Светлом. Торжества начнутся в 11:00 на площади города Светлого с театрализованного открытия «Светлый — корабль мечты» (0+). После этого по центральным улицам пройдет праздничное шествие учреждений и предприятий округа с участием представителей мотоклубов. На набережной канала в 12:10 ожидается прибытие Нептуна и его свиты, а в 14:00 гостей праздника угостят рыбацкой ухой (0+). Основные концертные мероприятия развернутся на главной сцене. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.
Полесск в субботу отметит День города (0+). Праздничная программа развернется с 12 часов на набережной реки Деймы. Гостей ждут открытие парусной регаты «Паруса Полесска», театрализованное шествие «Полесск встречает морского царя», концерты творческих коллективов, фестиваль русско-белорусской культуры «Полесье», выступления кавер-группы «Окей Бенд» и ВИА «Волга-Волга» из Казани. Завершится праздник лазерным шоу «Наследие Полесска: Реки времени».
В клубе «Лондон» в исполнении New Version & Amonbeat прозвучат хиты русского рока (18+). Группа исполнит песни групп «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Танцы Минус» и других. Начало — в 21:00.
Концерт для любителей русского рока проведут и в караоке-баре «Квартирник» (18+). На сцене выступит команда «El Rodriguez». Начало — в 20:30.
Народный артист России, актер театра и кино Сергей Маковецкий в «Янтарь-холле» Светлогорске представит литературно-музыкальный вечер к 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова (6+). В двух отделениях Сергей Маковецкий прочитает рассказы «Скрипка Ротшильда», «О бренности», «Контрабас и флейта» и «Забыл». В музыкальной части вечера — отрывки из произведений Вениамина Флейшмана, Аркадия Абазы, Кристофа Глюка, Камиля Сен-Санса и Ференца Листа в исполнении пианиста Николая Мажары и музыкантов камерного оркестра. Начало — в 19:00.
В Кафедральном соборе пройдет закрытие выставки одной картины (6+). Экспонирование «Розового натюрморта» Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Государственной Третьяковской галереи завершит концерт ансамбля Questa Musica под управлением дирижёра Филиппа Чижевского. Начало — в 18:00.
12 июля.
В «Янтарь-холле» завершится фестиваль искусств «Симфония ветра». На Летней сцене Калининградский симфонический оркестр представит концерт-посвящение Муслиму Магомаеву и Анне Герман (6+). В программе — самые известные песни из репертуара артистов, а также рассказ об их жизни и творческом пути. После концерта, в 21:30, фестиваль завершится дискотекой с кавер-группой «ДискоДяди» (12+), которая исполнит популярные хиты прошлых десятилетий.
В арт-пространстве «Ворота» пройдет фестиваль фотографических сообществ Калининграда (16+). В Международный день фотографа гостей ждут лекции и встречи с фотографами, презентации местных фотоклубов, мастер-класс, фотомаркет, уличная выставка «Фото-сушка», фотокросс и зона для съемки автопортретов. Завершится фестиваль подведением итогов конкурсов и вручением призов. Вход свободный по предварительной регистрации.
В Калининградской областной филармонии прозвучат хиты мирового рока (12+). «Уникальная особенность этого концерта — то, что некоторые песни прозвучат в аранжировке для рок-группы и органа. За органом — специальный гость концерта, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк», — рассказывают в анонсе. Концерт начнётся в 18:00.
В Калининграде состоится городской фестиваль «Велодень» (0+), посвященный памяти велоэнтузиаста и тренера Геннадия Михайлова. Гостей ждут детские заезды, мастер-классы, велопарад по улицам города и розыгрыш велосипеда. Фестиваль пройдет на парковке у здания правительства Калининградской области (ул. Дмитрия Донского, 1). Регистрация участников откроется в 09:00, а с 10:00 стартуют детские заезды на беговелах и велосипедах. Для самых юных гостей подготовят мастер-классы, также будут работать фотозоны, конкурсы с призами и зона технического обслуживания велосипедов. В 12:00 участники выстроятся для велопарада. Колонна проедет по 13-километровому маршруту по улицам Калининграда. После финиша состоится концерт, а среди участников разыграют современный велосипед.
Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда».