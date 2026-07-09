Афиша Калининграда: День рыбака, велофестиваль, «Симфония ветра»

В Пионерском с 10 по 12 июля пройдут мероприятия, посвященные Дню города и Дню рыбака. Праздничная программа стартует вечером 10 июля на площадке «Овраг» у спуска с улицы Флотской. В 18:00 здесь начнется развлекательная программа для всей семьи (0+), а в 21:30 зрителям покажут шоу-спектакль под открытым небом «Окаменевшая любовь» (6+). Основные мероприятия пройдут 11 июля в городском парке на улице Парковой (0+). В течение дня на главной сцене выступят творческие коллективы и артисты из Калининградской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Завершится праздник 12 июля спортивными мероприятиями на пляже на улице Портовой (6+). Подробнее — по ссылке.