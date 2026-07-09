Знаменитые пенсионеры из Хабаровска устроили вечеринку с ухой и танцами: фото

Пенсионеры отжигали по полной: пели старые хиты и частушки так, что слышно было на улице. А когда заиграла «Я морячка», зал взорвался. Эту песню тут знают наизусть, и она подняла из-за стола даже самых стеснительных. В гости к хабаровским бабушкам и дедушкам даже пришел японец, испробовал ухи и прочитал свои веселые стихи.