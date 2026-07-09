Знаменитые пенсионеры из Хабаровска устроили вечеринку с ухой и танцами: фото

В хабаровском центре «Исток» снова гремят танцы до упада и слышен смех. Легендарные хабаровские бабушки и дедушки соскучились по друг другу. Их драйву любая молодежь позавидует. Повод встречи — дальневосточная уха прямиком из Охотского района.
«Ух, уха, ушица» разлетелась вмиг. Сытые гости расхваливали суп, а потом быстро переключилась на главное — танцы до седьмого пота.
Пенсионеры отжигали по полной: пели старые хиты и частушки так, что слышно было на улице. А когда заиграла «Я морячка», зал взорвался. Эту песню тут знают наизусть, и она подняла из-за стола даже самых стеснительных. В гости к хабаровским бабушкам и дедушкам даже пришел японец, испробовал ухи и прочитал свои веселые стихи.
Кто стал звездой вечера? Кого признали королем или королевой танцпола и кто съел молодильное яблочко? Смотрите в нашем фоторепортаже. Эти бодрые пенсионеры знают толк в веселье и доказывают: возраст не помеха, когда душа поет.