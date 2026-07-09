Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека, включая ребенка, пострадали при обстрелах Курской области за сутки

В Курской области при атаках ВСУ за сутки пострадали три человека: двухлетний ребенок, 39-летняя беременная женщина и 41-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

В Курской области при атаках ВСУ за сутки пострадали три человека: двухлетний ребенок, 39-летняя беременная женщина и 41-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Все трое пострадавших установлены при атаке БПЛА на заправку в Октябрьском районе. У них диагностированы осколочные ранения. Также повреждены фасад и крыша АЗС, три автомобиля.

В Обоянском районе на автозаправочной станции был посечен резервуар для хранения топлива.

С 09:00 8 июля до 09:00 9 июля средства ПВО уничтожили над Курской областью 107 беспилотников. Кроме того, ВСУ 78 раз применили артиллерию по отселенным районам и шесть раз сбросили взрывные устройства с дронов.

Сутками ранее при атаках ВСУ на Курскую область пострадал один мирный житель — 54-летний мужчина. Над регионом ликвидировали 136 беспилотников.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше