Житель Биробиджана получил компенсацию за причинённый преступлением вред

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года между двумя мужчинами в Биробиджане произошёл конфликт, в ходе которого ответчик применил пневматический пистолет — он произвёл несколько выстрелов, в результате чего истец получил телесные повреждения. Экспертное заключение квалифицировало нанесённый вред как лёгкий. Потерпевшему была предоставлена необходимая медицинская помощь, при этом зафиксированы его физические и нравственные страдания.