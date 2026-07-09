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Житель Биробиджана получил компенсацию за причинённый преступлением вред

В Биробиджане суд взыскал в пользу местного жителя 300 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане суд взыскал в пользу местного жителя 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого в результате преступления, сообщает прокуратура ЕАО. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года между двумя мужчинами в Биробиджане произошёл конфликт, в ходе которого ответчик применил пневматический пистолет — он произвёл несколько выстрелов, в результате чего истец получил телесные повреждения. Экспертное заключение квалифицировало нанесённый вред как лёгкий. Потерпевшему была предоставлена необходимая медицинская помощь, при этом зафиксированы его физические и нравственные страдания.

Ответчик ранее был признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ — приговор вступил в законную силу. В гражданском процессе прокурор выступил в поддержку требований истца и обосновал наличие правовых оснований для взыскания компенсации. Суд, приняв во внимание позицию надзорного ведомства, удовлетворил исковые требования в полном объёме.

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