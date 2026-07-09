Что произошло под Бобруйском, где белоруска погибла из-за болгарки, когда ее дочь повела скот в поле

В Бобруйском районе пенсионерка погибла, пока ее дочки не было дома. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Как установили правоохранители, 68-летняя женщина хотела распилить доски болгаркой с зубчатым диском. В какой-то момент инструмент соскочил и поранил пенсионерку.
Днем ранее дочка женщины повела скот в поле, а когда вернулась обнаружила мать на полу кухни всю в крови с большой раной на ноге. Спасти женщину было уже невозможно.
Судмедэксперт обнаружил на теле погибшей ушиблено-рваную рану правой голени с кровоизлиянием в мягкие ткани и полным разрывом задней большеберцовой артерии.
— Непосредственной причиной смерти стала острая кровопотеря. Этиловый спирт в крови погибшей не обнаружен, — рассказали в ГКСЭ.
Тем временем в Дзержинском районе сельчан напугала умирающая лиса: «Звонили всем, кому можно».
Еще глава МВД сказал, в каком районе Беларуси может стать больше милиции: «Такого в республике нет нигде».
Еще ТАСС сообщил, что белоруска освобождена из центра онлайн-мошенничества в Мьянме.