В Нижегородской области школьники посетили предприятие атомной отрасли

Ученики семи школ Нижегородской области побывали в деловом центре «Опытного конструкторского бюро машиностроения имени И. И. Африкантова» («ОКБМ Африкантов»). Предприятие работает в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ребята познакомились с деятельностью предприятия и узнали, что ОКБМ Африкантов разрабатывает реакторные установки и оборудование для атомной отрасли — от проектирования до поставки. Специалисты предприятия рассказали школьникам о ключевых направлениях работы и ответили на вопросы. Дети посмотрели видеоролики о жизни предприятия, а также изучили макеты разрабатываемых изделий. В их числе — макет реакторной установки РИТМ-200.
«Для ОКБМ Африкантов работа со школьниками — это не разовая акция, а системная инвестиция в будущее атомной отрасли. Мы видим, с каким горящими глазами ребята погружаются в инженерные профессии, и многие из них уже сегодня говорят о желании стать конструкторами и технологами. Уверен, через несколько лет многие из ребят станут частью нашей команды», — отметил специалист отдела связей с общественностью ОКБМ Африкантов Максим Фролов.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.