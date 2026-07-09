В Нижегородской области школьники посетили предприятие атомной отрасли

«Для ОКБМ Африкантов работа со школьниками — это не разовая акция, а системная инвестиция в будущее атомной отрасли. Мы видим, с каким горящими глазами ребята погружаются в инженерные профессии, и многие из них уже сегодня говорят о желании стать конструкторами и технологами. Уверен, через несколько лет многие из ребят станут частью нашей команды», — отметил специалист отдела связей с общественностью ОКБМ Африкантов Максим Фролов.