Пенсионерка погибла при пожаре в Волжском из-за удлинителя

Пожарные потушили возгорание и обнаружили тело хозяйки квартиры. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность удлинителя, к которому подключили кондиционер. Женщина почувствовала запах дыма и попыталась выбраться из квартиры, но не успела. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от отравления угарным газом.