СК расследует убийство трех человек в Таганроге

По версии следствия, в ночь на 9 июля в частном доме на улице 1-я Котельная обнаружили тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с телесными повреждениями. Правоохранители установили лицо, подозреваемое в совершении особо тяжкого преступления. Предварительно, фигурант скрылся с места происшествия на автомобиле, сейчас его разыскивают.