Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК расследует убийство трех человек в Таганроге

В Таганроге расследуется тройное убийство, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Таганроге расследуется тройное убийство, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, в ночь на 9 июля в частном доме на улице 1-я Котельная обнаружили тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с телесными повреждениями. Правоохранители установили лицо, подозреваемое в совершении особо тяжкого преступления. Предварительно, фигурант скрылся с места происшествия на автомобиле, сейчас его разыскивают.

Криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз.