Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае утвердили штрафы для самокатчиков и владельцев проката

Штрафы будут грозить за неправильную парковку, езду в запрещенных местах и превышение скорости в зонах с ограничениями.

В Красноярском крае приняли закон о штрафах за нарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Документ сегодня, 9 июля поддержали во втором, окончательном чтении на сессии краевого Заксобрания.

Согласно закону, штрафы будут грозить за неправильную парковку, езду в запрещенных местах и превышение скорости в зонах с ограничениями.

За самокат, оставленный посреди тротуара или прислоненный к объектам, которые для этого не предназначены, штраф составит от 1 тыс. до 2 тыс. руб. За поездку или парковку в запрещенной зоне — от 2 тыс. до 4 тыс. руб. За превышение скорости в местах, где действует ограничение — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. При повторном нарушении для граждан сумма может вырасти до 5 тыс. руб.

Ответственность предусмотрели и для кикшеринговых компаний. Они должны обеспечить автоматическое снижение скорости в нужных зонах и блокировку двигателя там, где ездить запрещено. За нарушения юридическим лицам грозят штрафы до 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении до 150 тыс. рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.