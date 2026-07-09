В Красноярском крае утвердили штрафы для самокатчиков и владельцев проката

В Красноярском крае приняли закон о штрафах за нарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Документ сегодня, 9 июля поддержали во втором, окончательном чтении на сессии краевого Заксобрания.
Согласно закону, штрафы будут грозить за неправильную парковку, езду в запрещенных местах и превышение скорости в зонах с ограничениями.
За самокат, оставленный посреди тротуара или прислоненный к объектам, которые для этого не предназначены, штраф составит от 1 тыс. до 2 тыс. руб. За поездку или парковку в запрещенной зоне — от 2 тыс. до 4 тыс. руб. За превышение скорости в местах, где действует ограничение — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. При повторном нарушении для граждан сумма может вырасти до 5 тыс. руб.
Ответственность предусмотрели и для кикшеринговых компаний. Они должны обеспечить автоматическое снижение скорости в нужных зонах и блокировку двигателя там, где ездить запрещено. За нарушения юридическим лицам грозят штрафы до 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении до 150 тыс. рублей.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.