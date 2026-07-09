В Красноярском крае утвердили штрафы для самокатчиков и владельцев проката

За самокат, оставленный посреди тротуара или прислоненный к объектам, которые для этого не предназначены, штраф составит от 1 тыс. до 2 тыс. руб. За поездку или парковку в запрещенной зоне — от 2 тыс. до 4 тыс. руб. За превышение скорости в местах, где действует ограничение — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. При повторном нарушении для граждан сумма может вырасти до 5 тыс. руб.