Чёрные флаги, купаться нельзя: ситуация на калининградском побережье 9 июля

Балтийск: флаг чёрный. Как отметили спасатели, шторм продолжается, купание запрещено. Температура воды 19−20 °C. Зеленоградск: черный флаг, установлен запрет на купание. Температура воды 18 . Пионерский: красный флаг, заходить в море запрещается. Высота волны два метра. Температура воды 16 , воздуха — 14 . Светлогорск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды 16−17 °C. Сильный северо-восточный ветер, высота волны два метра. Янтарный: красный флаг, заходить в море нельзя. Температура воды 18 . Высота волны два метра.