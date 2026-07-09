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Чёрные флаги, купаться нельзя: ситуация на калининградском побережье 9 июля

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области купаться запрещено на всех морских пляжах. Об обстановке на побережье «Клопс» рассказали спасатели и диспетчеры ЕДДС.

В четверг, 9 июля, практически везде на море отмечается сильное волнение. Заходить в воду категорически запрещено.

Балтийск: флаг чёрный. Как отметили спасатели, шторм продолжается, купание запрещено. Температура воды 19−20 °C. Зеленоградск: черный флаг, установлен запрет на купание. Температура воды 18 . Пионерский: красный флаг, заходить в море запрещается. Высота волны два метра. Температура воды 16 , воздуха — 14 . Светлогорск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды 16−17 °C. Сильный северо-восточный ветер, высота волны два метра. Янтарный: красный флаг, заходить в море нельзя. Температура воды 18 . Высота волны два метра.

Информация актуальна на момент публикации.