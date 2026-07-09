Разбитые окна и мусор: что происходит в заброшенных павильонах на Предмостной площади в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Заксобрания Илья Зайцев обратился в полицию и мэрию с просьбой ограничить доступ в заброшенные павильоны на Предмостной площади.
Поводом стали обращения жителей, которые сообщили, что закрытые павильоны стали местом пребывания людей без определенного места жительства, охотников за цветным металлом и подростков.
По словам депутата, информация подтвердилась во время осмотра территории. В павильонах разбиты окна, открыты двери, внутри и рядом с ними лежат остатки кабелей и мусор.
Илья Зайцев обсудил ситуацию с руководством Управления капитального строительства Красноярска. Как выяснилось, очередные торги на снос павильонов и расширение проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» не состоялись.
Сейчас заказчик анализирует стоимость контракта, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.
До определения подрядчика депутат попросил городские власти и правоохранительные органы обеспечить безопасность территории и закрыть доступ в заброшенные павильоны.