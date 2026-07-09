Владимир Путин прокомментировал ситуацию с топливом в стране

В последнее время в ряде регионов зафиксировали перебои с поставками и отпуском бензина. Сложная обстановка сейчас, например, в Крыму, где нет крупных сетей заправок. По словам главы государства, у властей есть все ресурсы, чтобы держать ситуацию под контролем и не дать противнику создать нервозную обстановку в обществе.