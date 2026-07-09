Владимир Путин прокомментировал ситуацию с топливом в стране

В ходе прошедшего заседания с членами правительства и представителями регионов Владимир Путин прокомментировал состояние топливного рынка в России. На встрече обсудили работу топливного и транспортного секторов экономики.
В последнее время в ряде регионов зафиксировали перебои с поставками и отпуском бензина. Сложная обстановка сейчас, например, в Крыму, где нет крупных сетей заправок. По словам главы государства, у властей есть все ресурсы, чтобы держать ситуацию под контролем и не дать противнику создать нервозную обстановку в обществе.
Напомним, что в Нижегородской области водители жалуются на большие очереди на заправках крупных сетевых компаний. А в независимых точках залить бак невозможно — бензин либо продают втридорога, либо его просто нет. Судя по соцсетям, в первую очередь страдают жители городов, удаленных от центра.
Президент России отмечает, что трудности с топливом — временные и связаны с желанием противника сорвать отпускной сезон на юге России. Кроме того, запас прочности энергосистемы страны один из самых высоких в мире.
Поэтому нужно организовать работу совместно с вертикально интегрированными компаниями, чтобы они «не зажимали продукт исключительно в рамках своих АЗС», а выдавали топливо и независимым заправкам.
Также необходимо обеспечить потребности в топливе госорганов и силовиков так, чтобы при этом проблем не испытывали обычные россияне. Теперь о ситуации с решением топливных вопросов Владимиру Путину регулярно будет докладывать вице-премьер Александр Новак.
Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.