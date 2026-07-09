Инвесторов для развития деревопереработки ищут власти Хабаровского края

Так, ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поставил задачу переориентировать лесную промышленность региона на внутренний рынок, потому что 95% местной древесины уходило на экспорт за границу. Сейчас в приоритете у краевого правительства — проекты глубокой переработки древесины. В частности, в Хабаровском крае сейчас активно строится новое жилье. Для этого потребуется большое количество стройматериалов, в том числе сухих досок. В связи с этим краевое агентство привлечения инвестиций и развития инноваций предлагает инвесторам вложиться в производство строганой доски и погонажных изделий. Разместить такое производство предлагается в новом индустриальном парке «Восточный мост» в Хабаровске. Требуемая сумма инвестиций оценивается в 515 млн рублей, а срок окупаемости этого проекта составит шесть лет. Кроме того, инвесторы могут воспользоваться такими преференциями, как аренда без проведения торгов, льготные займы и сопровождение в АПИРИ.