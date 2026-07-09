Семьи с двумя и более детьми смогут полтора года не платить по ипотечному кредиту

Президент России подписал закон, который с 1 сентября 2026 года позволяет семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Сейчас заемщик может получить полугодовые каникулы, если его доход снизился более чем на 20%, а расходы на ипотеку превышают 40% среднемесячного дохода. Новый закон убирает эти условия: при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка семья может приостановить платежи на 18 месяцев без подтверждения падения доходов. Проценты по основному долгу не будут начисляться в первые шесть месяцев каникул, а с седьмого месяца их начисление продолжится, но заплатить их нужно будет только после завершения каникул.