Фрагмент ножки стула извлекли из позвоночника жителя Красноярского края

В красноярской БСМП вылечили мужчину с тяжелой травмой позвоночника. О необычном клиническом случае рассказали в пресс-службе.
Мужчина встал на деревянный стул, тот сломался, а ножка пробила брюшную стенку, войдя в живот вплоть до позвоночника. В районной больнице по месту жительства хирурги провели экстренную операцию — устранили повреждение кишечника и удалили видимую часть ножки.
Спустя время мужчина приехал в Красноярск с жалобами на боли в спине, подозревая обострение остеохондроза. В БСМП врачи провели КТ и МРТ и обнаружили, что в позвонках остается часть ножки.
Как рассказал нейрохирург Дмитрий Хозеев, медики провели операцию в два этапа: сначала стабилизировали позвоночник металлическими конструкциями, затем извлекли фрагмент. Инородное тело прошло по диагонали через два позвонка и межпозвоночный диск, остановившись в полутора сантиметрах от спинного мозга. Поврежденные позвонки заменили на импланты.
Мужчина провел в больнице две недели до выписки. Сейчас он проходит реабилитацию, которая продлится несколько месяцев. Врачи отмечают, что своевременное вмешательство позволило избежать серьезных последствий.
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