Фрагмент ножки стула извлекли из позвоночника жителя Красноярского края

Как рассказал нейрохирург Дмитрий Хозеев, медики провели операцию в два этапа: сначала стабилизировали позвоночник металлическими конструкциями, затем извлекли фрагмент. Инородное тело прошло по диагонали через два позвонка и межпозвоночный диск, остановившись в полутора сантиметрах от спинного мозга. Поврежденные позвонки заменили на импланты.