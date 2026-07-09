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Во Владимирской области прошел фестиваль, посвященный «ситцевой столице»

Центральным событием стала презентация коллекции одежды и аксессуаров от дизайнера Варвары Зениной.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль «Александровская слобода: ситцевый след в лабиринтах истории» состоялся 30 июня в городе Александрове Владимирской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном туристском информационном центре.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник, дизайнер Варвара Зенина и текстильное предприятие «Шуйские ситцы» создали коллекцию одежды и аксессуаров, презентация которой стала центральным событием программы фестиваля. Там были представлены исторические мотивы в актуальных силуэтах и образах.

Также состоялась презентация выставки «Царская потеха». Там гости могли изучить историю охоты как часть дворцового церемониала. Кроме того, был организован иммерсивный аудиоспектакль «Легенды и были Александровской слободы». Прошел и паблик-ток с известным историком моды, этнокультурологом Андреем Боровским, раскрывшим феномен барановских ситцев и их значение в русской культуре.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.