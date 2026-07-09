Ростовский бизнесмен заработал 5 млн рублей на фиктивном обследовании канского лигнинохранилища

В Центральный районный суд Красноярска прокуратура передала уголовное дело о масштабном мошенничестве с госконтрактом. Фигурантами дела являются директор компании из Ростова-на-Дону и его сообщник из Иркутска. Их обвиняют в хищении более пяти бюджетных миллионов при обследовании лигнинохранилища под Канском. Летом 2021 года профильная ростовская фирма выиграла тендер краевого минэкологии края на проведение комплексных инженерных изысканий для рекультивации объекта. Чтобы гарантировать победу, подрядчик демпинговал, снизив цену контракта почти втрое — с 15 миллионов до 5,19 миллиона рублей. При этом у организации не было ресурсов для выполнения соответствующего объема работ. Имитировать деятельность организатору мошенничества помог приятель из Иркутска. Он специально зарегистрировал ИП, выдавал себя за заместителя директора фирмы, вел переговоры, подписывал фиктивные документы, хотя официально в штате не числился. Вместо полноценного исследования полигона обвиняемые выполнили лишь мизерную часть обязательств. Например, вместо 694,5 погонных метров скважин пробурили лишь 25, отобрали 14 проб лигнина вместо 48 и т. д. Для подготовки фиктивных технических отчетов использовали материалы бурения 2018 года, которые им бесплатно передал посторонний специалист, не посвященный в преступный замысел. Документация оказалась непригодной для разработки проекта рекультивации. Свои действия фигуранты не считают мошенничеством. Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба суд наложил арест на имущество подельников, автомобили и недвижимость общей стоимостью свыше 13 миллионов рублей.