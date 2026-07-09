В Волгограде депутаты облдумы приняли законопроект о статусе мемориала героям СВО

— Считают своей важнейшей задачей оказание всесторонней поддержки участникам специальной военной операции и членам семей защитников нашего Отечества. Делают всё, чтобы память о подвиге, о мужестве и героизме современных защитников нашего Отечества сохранялась в веках, в Великой истории нашей страны и передавалась из поколения в поколение, — подытожил глава региона.