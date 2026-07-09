Обманутая мошенниками волгоградка выбросила в окно 7 миллионов

Сперва на связь с девушкой вышел псевдокурьер, который по уже отработанной схеме сообщил ей о полученной посылке и попросил продиктовать код. После этого волгоградке тут же позвонил «банковский работник», заявившей якобы о совершенном ею финансировании недружественной страны. Для того, чтобы избежать проблем с законом, доверчивой собеседнице предложили отправить все имеющиеся деньги на «безопасный счет».